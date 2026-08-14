Burgenlands Schüler rüsten sich für den Schulstart

Um ihre Noten zu verbessern, nehmen Mädchen und Burschen von der Volksschule bis zur Matura die Lernangebote in Anspruch: „Mit Erfolg! Unsere Statistiken zeigen, dass sich die Noten der Schüler in 92 Prozent der Fälle deutlich verbessern.“ Ausgeglichen werden nicht nur Bildungsdefizite, auch das Lern- und Arbeitsverhalten wird verbessert: „Ziel ist, dass die Schüler wieder selbstständig und vor allem mit Freude Wissen festigen können.“ Und was kostet der Spaß? „Normalerweise bezahlt man für einen Intensivkurs mit fünf Unterrichtseinheiten zu je 90 Minuten in der Kleingruppe 199 Euro. Bei gleichzeitigem Abschluss eines Laufzeitvertrages von zwölf Monaten bekommt man 100 Euro geschenkt.“

Auch im „LernQuadrat“ in Neusiedl am See herrscht zurzeit Hochbetrieb. Neben Gruppenunterricht, Einzeltraining sowie Online- und Hybrid-Nachhilfe, die man u.a. in Latein, Französisch und Rechnungswesen nutzen kann, laufen auch hier bis 11. September Intensivkurse. Diese umfassen fünf Tage mit je drei Unterrichtseinheiten. 320 Euro kostet eine Woche. Bucht man mindestens zwei, gibt es zehn Prozent Rabatt.