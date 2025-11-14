Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus für „Frau Stockl“

Marisa Burger: Hauptrolle nach „Rosenheim Cops“

Society International
14.11.2025 07:58
Marisa Burger hat nach ihrem „Rosenheim Cops“-Aus am Theater eine Hauptrolle ergattert.
Marisa Burger hat nach ihrem „Rosenheim Cops“-Aus am Theater eine Hauptrolle ergattert.(Bild: Viennareport)

Nach einem Vierteljahrhundert bei den „Rosenheim-Cops“ schlägt Marisa Burger ein neues Kapitel auf: Die Schauspielerin verlässt die erfolgreiche ZDF-Serie und übernimmt künftig eine Hauptrolle auf der Theaterbühne in Hamburg.

0 Kommentare

Der berühmte Satz „Es gabat a Leich“ wird also bald nicht mehr aus ihrem Mund zu hören sein. Nach 25 Jahren und ebenso vielen Staffeln verabschiedet sich die 52-Jährige von ihrer Kultfigur Miriam Stockl, der treuen Polizeisekretärin des Rosenheimer Reviers.

Entscheidung fiel nicht leicht
Doch Stillstand ist für Burger keine Option – sie hat bereits konkrete Pläne für ihre Zukunft und kehrt damit zu ihren künstlerischen Wurzeln zurück. 

Wie sie bei einer Veranstaltung der „Abendzeitung München“ erzählte, fiel ihr die Entscheidung zwar schwer, doch der Wunsch nach neuen künstlerischen Herausforderungen war stärker. Gemeinsam mit ihrem Ehemann habe sie lange darüber nachgedacht. Schließlich bedeutete der Ausstieg auch, eine sichere und beständige TV-Rolle aufzugeben – eine Seltenheit im Schauspielberuf.

Lesen Sie auch:
Die „Rosenheim Cops“-Darsteller Sarah Thonig (l-r), Paul Brusa, Sophie Melbinger und Karin ...
„Gabat an Jobwechsel“
Neue Sekretärin für die „Rosenheim-Cops“
05.08.2025

Neue Herausforderung
Doch umso größer ist bei Burger die Vorfreude auf ihr neues Engagement: Sie wird künftig im Hamburger Winterhuder Fährhaus in dem Stück „Kleine Verbrechen unter Liebenden“ an der Seite von Jan Sosniok zu sehen sein. Die Premiere ist für den 27. Februar 2026 geplant, gespielt wird bis 12. April 2026.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
117.804 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
92.411 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
78.524 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
909 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
Aus für „Frau Stockl“
Marisa Burger: Hauptrolle nach „Rosenheim Cops“
„Gesund und glücklich“
Rapperin Cardi B ist zum vierten Mal Mama geworden
Was war da los?
Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Verleihung
Schock in Singapur
„Fan“ kann Finger nicht von Ariana Grande lassen
„Christy“ kein Hit
Sweeney: Film-Flop wegen zu wenig nackter Haut?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf