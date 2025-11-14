Marisa Burger: Hauptrolle nach „Rosenheim Cops“

Nach einem Vierteljahrhundert bei den „Rosenheim-Cops“ schlägt Marisa Burger ein neues Kapitel auf: Die Schauspielerin verlässt die erfolgreiche ZDF-Serie und übernimmt künftig eine Hauptrolle auf der Theaterbühne in Hamburg.
Der berühmte Satz „Es gabat a Leich“ wird also bald nicht mehr aus ihrem Mund zu hören sein. Nach 25 Jahren und ebenso vielen Staffeln verabschiedet sich die 52-Jährige von ihrer Kultfigur Miriam Stockl, der treuen Polizeisekretärin des Rosenheimer Reviers.
Entscheidung fiel nicht leicht
Doch Stillstand ist für Burger keine Option – sie hat bereits konkrete Pläne für ihre Zukunft und kehrt damit zu ihren künstlerischen Wurzeln zurück.
Wie sie bei einer Veranstaltung der „Abendzeitung München“ erzählte, fiel ihr die Entscheidung zwar schwer, doch der Wunsch nach neuen künstlerischen Herausforderungen war stärker. Gemeinsam mit ihrem Ehemann habe sie lange darüber nachgedacht. Schließlich bedeutete der Ausstieg auch, eine sichere und beständige TV-Rolle aufzugeben – eine Seltenheit im Schauspielberuf.
Neue Herausforderung
Doch umso größer ist bei Burger die Vorfreude auf ihr neues Engagement: Sie wird künftig im Hamburger Winterhuder Fährhaus in dem Stück „Kleine Verbrechen unter Liebenden“ an der Seite von Jan Sosniok zu sehen sein. Die Premiere ist für den 27. Februar 2026 geplant, gespielt wird bis 12. April 2026.
