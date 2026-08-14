Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Sonnenfinsternis

Parkchaos: Junior stellt „Parktickets“ aus

Salzburg
14.08.2026 07:00
(Bild: EXPA/ JFK)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Ein Landwirt aus Nußdorf am Haunsberg hatte im Zuge der Sonnenfinsternis hunderte Autos auf seinen Wiesen stehen. Der Sohn des Bauers versuchte daraufhin Ordnung in das Ganze zu bringen: der 15-Jährige stellte „Parktickets“ für die Sonnen-Schaulustigen aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die partielle Sonnenfinsternis am Mittwoch sorgte für einen Ansturm auf die Sternwarte am Haunsberg bei Nußdorf. Sehr zum Leidwesen des nahe gelegenen Kalteneignerguts. Rund 300 Autos von Sonnen-Schaulustigen parkten anscheinend auf den Wiesen von Josef Ametsreiter – ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Wichtige Futterflächen wurden niedergefahren und obendrein hinterließen die Falschparker auch noch ihren Müll, ärgert sich der Landwirt am Tag danach. Offenbar fühlte sich aber der Sprössling von Ametsreiter von den Wildparkern so sehr gestört, dass er selbst tätig wurde. Der Bursch versuchte mit einer Parkgebühr von fünf Euro pro Auto zumindest etwas Ordnung in das Ganze zu bringen.

Diese „Parktickets“ fanden Sonnen- Schaulustige vor.
Diese „Parktickets“ fanden Sonnen- Schaulustige vor.(Bild: zVg)

„Ja, die Parktickets stammen von meinem 15-jährigen Sohn“, erklärt Landwirt Ametsreiter. „Geparkt wurde ausschließlich auf unseren eigenen Wiesen. Bezahlt haben von den rund 300 Autos nur zwei Dutzend – insgesamt kamen rund 120 Euro zusammen“, sagt er gegenüber der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Wer noch Brillen ergattern konnte, genoss die Sonnenfinsternis.
Spektakel am Himmel
So feierten die Salzburger die Sonnenfinsternis
12.08.2026

Gerade heuer macht dem Flachgauer Landwirt der Schaden auf seinen Wiesen noch mehr zu schaffen: Wegen anhaltender Trockenheit hat Ametsreiter weniger Futter zu erwarten. „Ich würde mir wünschen, dass Besucher bei schönen Aussichtspunkten wie dem unserem einfach vorher fragen, ob sie Parken dürfen“, so Ametsreiter. Die meisten Bauern würden dann auch eine entsprechende Lösungen für die Besucher finden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.08.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.657 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.666 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
102.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1011 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Außenpolitik
Auswandern nach Russland? Kneissl will helfen
847 mal kommentiert
Nach kurzer Funkstille geistert die ehemalige Politikerin schon wieder durch die russischen ...
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
820 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf