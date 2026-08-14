Parkchaos: Junior stellt „Parktickets“ aus

Die partielle Sonnenfinsternis am Mittwoch sorgte für einen Ansturm auf die Sternwarte am Haunsberg bei Nußdorf. Sehr zum Leidwesen des nahe gelegenen Kalteneignerguts. Rund 300 Autos von Sonnen-Schaulustigen parkten anscheinend auf den Wiesen von Josef Ametsreiter – ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Wichtige Futterflächen wurden niedergefahren und obendrein hinterließen die Falschparker auch noch ihren Müll, ärgert sich der Landwirt am Tag danach. Offenbar fühlte sich aber der Sprössling von Ametsreiter von den Wildparkern so sehr gestört, dass er selbst tätig wurde. Der Bursch versuchte mit einer Parkgebühr von fünf Euro pro Auto zumindest etwas Ordnung in das Ganze zu bringen.