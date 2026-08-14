Anrainer sind sauer: „Stadt ist drübergefahren“

Wir stellen uns gegen eine Ungleichbehandlung“, sind sich mehrere Anrainer der Josef-Thorak-Straße im Salzburger Stadtteil Aigen einig. Im Zuge der Umbenennung von Nazi-Straßennamen ist ihre Adresse als nächstes dran, denn Josef Thorak war als Bildhauer während der NS-Zeit sehr erfolgreich. Im Dezember soll er durch Helene-von-Taussig ersetzt werden. Bis 2028 folgen vier weitere Straßen – von insgesamt neun, die durch eine Historikerkommission als belastet definiert worden waren.