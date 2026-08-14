Das ändert sich beim Strom für die Kunden in Tirol

Tiwag als Auffangversorger zuständig

Auch ein „Schutznetz“ wurde vom Gesetzgeber integriert. „Die Tiwag ist in Tirol – abgesehen vom Raum Innsbruck, wo das die IKB übernimmt – für die Auffangversorgung zuständig. Wenn Lieferanten am Markt verschwinden und die Kunden plötzlich ohne Vertrag dastehen, werden sie für sechs Monate von uns beliefert.“ Die plötzliche Abschaltung vom Strom ist somit nicht mehr möglich. Nicht zuletzt wurde vom Gesetzgeber das Recht auf Ratenzahlung eingeführt.