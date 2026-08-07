Rekord bei Strom- und Gaswechslern im 1. Halbjahr

Nahezu eine Viertelmillion österreichische Haushalte und Unternehmen (genau sind es 234.982) sind im heurigen ersten Halbjahr zu einem neuen Strom- oder Gaslieferanten gewechselt. Das ist ein Rekord bei den Wechselzahlen und noch einmal mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als diese Zahl genau bei 210.761 lag.