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Über dem Durchschnitt

Tirol ist bei der Energie 220 Tage Selbstversorger

Tirol
08.08.2026 15:00
„Jede zusätzliche Kilowattstunde aus erneuerbaren Quellen stärkt die Unabhängigkeit“, sagt dazu ...
„Jede zusätzliche Kilowattstunde aus erneuerbaren Quellen stärkt die Unabhängigkeit“, sagt dazu Energiereferent und LHStv Josef Geisler, der vor einer der 35.600 PV-Anlagen kniet.(Bild: Charly Lair, Die Fotografen)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Am Weg zur Energieautonomie ist Tirol laut dem Landhaus auf einem guten Weg. Damit das große Ziel bis 2050 erreicht wird, heißt es, „alle Potenziale verantwortungsvoll nutzen“.

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Bis zum Jahr 2050 hat sich das Land Tirol das Ziel gesetzt, energieautonom zu sein, also unabhängig von fossilen Energieträgern. Die „Krone“ berichtete schon mehrfach über dieses Vorhaben. Diesem Ziel komme man Schritt für Schritt näher, heißt es aus dem Landhaus anlässlich des Energiewendetages am Freitag. „Rechnerisch kann sich Tirol bereits an 220 von 365 Tagen im Jahr vollständig mit heimischer erneuerbarer Energie versorgen“, wird unterstrichen.

Unser Bundesland liege damit nicht nur deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 157 Tagen, sondern auch weit über dem EU-Durchschnitt (92 Tage).

Zitat Icon

Die Energiewende gelingt nur, wenn wir alle Potenziale verantwortungsvoll nutzen.

LHStv Josef Geisler

Neben Wasserkraftwerken rund 35.600 PV-Anlagen
Neben der Nutzung der Wasserkraft wird auch zunehmend die Kraft der Sonne genutzt. So gibt es in ganz Tirol aktuell rund 35.600 PV-Anlagen. Zudem sind 11.000 Gebäude bzw. 24.000 Wohneinheiten an Nah- und Fernwärmenetze angeschlossen.

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Damit die Energieautonomie bis 2050 tatsächlich klappt, seien weitere Anstrengungen notwendig. Neben dem weiteren Ausbau der Wasserkraft, der Fotovoltaik sowie der Biomasse würden vor allem Energieeffizienz, leistungsfähige Netze und ausreichend Speicherkapazitäten eine entscheidende Rolle spielen. „Die Energiewende gelingt nur, wenn wir alle Potenziale verantwortungsvoll nutzen. Das bedeutet, erneuerbare Energie weiterhin auszubauen, Energie effizient einzusetzen und gleichzeitig Natur, Umwelt und Klima im Blick zu behalten. Jede zusätzliche Kilowattstunde aus erneuerbaren Quellen stärkt die Unabhängigkeit“, so LHStv Josef Geisler.

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