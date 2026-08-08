Tirol ist bei der Energie 220 Tage Selbstversorger

Damit die Energieautonomie bis 2050 tatsächlich klappt, seien weitere Anstrengungen notwendig. Neben dem weiteren Ausbau der Wasserkraft, der Fotovoltaik sowie der Biomasse würden vor allem Energieeffizienz, leistungsfähige Netze und ausreichend Speicherkapazitäten eine entscheidende Rolle spielen. „Die Energiewende gelingt nur, wenn wir alle Potenziale verantwortungsvoll nutzen. Das bedeutet, erneuerbare Energie weiterhin auszubauen, Energie effizient einzusetzen und gleichzeitig Natur, Umwelt und Klima im Blick zu behalten. Jede zusätzliche Kilowattstunde aus erneuerbaren Quellen stärkt die Unabhängigkeit“, so LHStv Josef Geisler.