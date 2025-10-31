Darum hat Ana de Armas mit Cruise Schluss gemacht

Mitte Oktober wurde bekannt, dass sich Tom Cruise und Ana de Armas nach nicht einmal einem Jahr getrennt haben. Wie jetzt herauskam, soll die Schauspielerin den Schlussstrich unter die Liebe mit dem Action-Helden gesetzt haben – aus einem ganz speziellen Grund.
Wie „Us Weekly“ nun berichtete, habe sich de Armas in der Beziehung mit dem „Mission: Impossible“-Star einfach nicht mehr wohlgefühlt. „Es ging alles sehr schnell, und sie fühlte sich mit dem Tempo zunehmend unwohl“ – trotz der „unbestreitbaren Chemie“, die zwischen den beiden Schauspieler geherrscht habe, sagte eine Quelle dem Magazin.
Chancen auf ein Liebes-Comeback?
Obwohl die 37-Jährige „vorerst die Notbremse gezogen“ habe, soll de Armas Cruise „immer noch sehr“ mögen, fuhr der Insider fort. Das letzte Wort scheint bei den beiden wohl noch nicht gesprochen, denn: „Sie haben eine Verbindung“, so die anonyme Quelle. „Sie werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“
Der Insider unterstrich: „Tom und Ana sind vorerst getrennt. Sie wollen Freunde bleiben, aber sie musste Abstand gewinnen.“
Am Set soll es gefunkt haben
Liebes-Gerüchte rund um Cruise und de Armas kamen erstmals im Februar auf. Die Schauspieler hätten sich zuvor am Set des gemeinsamen Films „Deeper“ kennengelernt und seien sich beim anspruchsvollen Training für Unterwasserszenen näher gekommen.
„Es begann mit tiefem professionellem Respekt und entwickelte sich dann zu etwas ganz anderem. Tom war völlig von Ana fasziniert“, verriet ein Insider damals. Auch bei de Armas soll es schließlich gefunkt haben.
Letzter Liebes-Auftritt im September
Die Romanze nahm danach schnell an Fahrt auf – unter anderem besuchte de Armas Cruise mehrfach in London, der dort gerade für einen Film vor der Kamera stand. Im Sommer schipperten die beiden dann auf einer Jacht durchs Mittelmeer.
Zuletzt wurden Cruise und de Armas im September beim Oasis-Konzert im Londoner Wembley Stadium gemeinsam gesichtet. Ein Instagram-Video zeigte die zwei beim Tanzen und Händchen halten.
