Panne um Millionen-Gewinn bei spanischer Lotterie

Vier Millionen Euro Gewinn bleiben unbeansprucht

Damit gebe es in der Gemeinde mit nur rund 1.000 Einwohnern ungedeckte Gewinnerwartungen in Höhe von rund vier Millionen Euro. Dass private Gemeinschaften und Vereine Anteilsscheine für wohltätige Zwecke verkaufen, ist nicht unüblich. Ein ganzes offizielles Los kostet immerhin 200 Euro, ein Zehntellos gibt es für 20 Euro. Und die Vereine bringen ihre Stückelungen der Lose meist für fünf bis zehn Euro unter die Menschen. Entsprechend kleiner ist der Anteil dann an den Gewinnen, von denen ein Teil für einen guten Zweck vorgesehen ist.