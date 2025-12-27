Zu viele Lose verkauft
Panne um Millionen-Gewinn bei spanischer Lotterie
Nach dem Millionengewinn ist die Euphorie bei den Bewohnern von Villamanín schnell wieder verflogen. Den Mitgliedern eines Festkomitees ist ein folgenschwerer Fehler unterlaufen; sie haben zu viele Lose verkauft, weshalb viele Gewinner jetzt leer ausgehen.
Dem Jubel über Gewinne in Höhe von fast 35 Millionen Euro bei der spanischen Weihnachtslotterie in der nordspanischen Kleinstadt Villamanín folgte nur wenige Tage später der Schock. Ein Festkomitee in der Stadt hatte offenbar aus Versehen mehr Anteilsscheine an offiziellen Losen der weltberühmten Lotterie mit der Nummer des Hauptgewinns 79432 verkauft, als es selbst zuvor erworben hatte.
Jungem Komitee passierte folgenschwerer Fehler
Das Komitee verkaufte 90 Lose zu je fünf Euro; vier Euro wurden für die Lotterie verwendet, den fünften Euro behielt das Komitee für die Festlichkeiten. Insgesamt wurden 450 Lose verteilt. Am Tag vor der Ziehung unterlief den jungen Dorfbewohnern jedoch ein schwerer Fehler: Sie hatten nicht alle Lose, wie vorgeschrieben, bei der Lotteriezentrale angemeldet. Fünfzig Lose blieben in einem ihrer Häuser zurück, wie „El País“ berichtet.
Vier Millionen Euro Gewinn bleiben unbeansprucht
Damit gebe es in der Gemeinde mit nur rund 1.000 Einwohnern ungedeckte Gewinnerwartungen in Höhe von rund vier Millionen Euro. Dass private Gemeinschaften und Vereine Anteilsscheine für wohltätige Zwecke verkaufen, ist nicht unüblich. Ein ganzes offizielles Los kostet immerhin 200 Euro, ein Zehntellos gibt es für 20 Euro. Und die Vereine bringen ihre Stückelungen der Lose meist für fünf bis zehn Euro unter die Menschen. Entsprechend kleiner ist der Anteil dann an den Gewinnen, von denen ein Teil für einen guten Zweck vorgesehen ist.
„Schlimmster Tag des Komitees“
Am Freitag trafen sich die Mitglieder der Kommission, um über den weiteren Vorgang nach dem Unglück zu sprechen. Die Stimmung war angespannt: Einige Gewinner beschuldigten die Gruppe des Betrugs. Das jüngste Mitglied des Komitees sagte mit Tränen in den Augen: „Heute Nacht haben wir Freunde verloren.“
Vereinbarung verkündet
Nach dem Ende der Versammlung verkündeten einige Teilnehmer eine Vereinbarung zwischen den Gewinnern und der Kommission. Demnach würde die Gruppe auf den Gewinn ihrer Lose verzichten, „um sicherzustellen, dass die Freude, die mit dem Gewinn für die ganze Stadt begann, bis zum Schluss anhält, selbst wenn wir am Ende leer ausgehen“, wie es in der Pressemitteilung der Kommission hieß. Jedoch reicht der Anteil der Gruppe nicht aus, weshalb ein kleiner Prozentsatz wohl von den verbleibenden Gewinnen abgezogen werden wird.
Bewohner gegenüber der Vereinbarung skeptisch
Einige Dorfbewohner zeigten sich der neuen Vereinbarung gegenüber skeptisch. Die Zahlen seien widersprüchlich, einige Einwohner sprachen von einem Abzugsprozentsatz von 10 Prozent der Gewinne, die Kommission sprach von 5 Prozent. Außerdem ist nicht klar, wie hoch der Prozentsatz der Komitee-Mitglieder tatsächlich ist.
