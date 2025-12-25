Vorteilswelt
Amerikaner gewinnt am Heiligen Abend 1,5 Mrd. Euro

Ausland
25.12.2025 16:56
„Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert“, so „Powerball“-Chef Matt Strawn auf der Webseite der Lotterie.(Bild: EPA/ERIK S. LESSER)

In den USA durfte sich am Heilig Abend ein Lottospieler aus dem Bundesstaat Arkansas über ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk in Höhe von rund rund 1,8 Milliarden Dollar (1,53 Milliarden Euro) freuen.

Nach Angaben der Betreiber der Lotterie „Powerball“ handelt es sich dabei um den zweithöchsten Gewinn in der Geschichte der USA. Den Jackpot sicherte sich demnach der Spielschein mit den fünf richtigen Zahlen 4, 25, 31, 52, 59 sowie der Zusatzzahl 19.

Chancen auf Hauptgewinn verschwindend gering
Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. Die Chancen liegen etwa bei 1 zu 292,2 Millionen.

Die Chancen für den Hauptpreis liegen nach Angaben der Lotterie bei 1 zu 292,2 Millionen. Ein Schein kostet umgerechnet 1,7 Euro.(Bild: EPA/ERIK S. LESSER)

Lottoschein kostet zwei Dollar
Die Teilnahme an der Lotterie „Powerball“ ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico möglich. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, ein Spielschein kostet zwei Dollar (1,7 Euro).

„Powerball“-Gewinner können wählen, ob sie die volle Summe über 30 Jahre in Raten ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten – in diesem Fall 834,9 Millionen Dollar.

