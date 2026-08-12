Farant: Feierabend mit Freunden und alten Römern

Farant bedeutet Feierabend und meint in Globasnitz Genuss entlang der Straße, Gemütlichkeit, Musik, Kulinarik, Kultur – und heuer auch Gladiatorenkämpfe und antike Spiele.
Harte Arbeit am Tag, aber ein stressfreier Feierabend – das war bei unseren Vorfahren üblich. Und das wird beim Farantfest in Globasnitz so gefeiert: Die harte Arbeit der Bauern, die kulinarische Schmankerln wie Salami produzieren, wird am Feierabend gewürdigt.
Farant ist ein gemütliches Fest mit Traditionen, mit Brauchtum, mit Begegnung, mit Musikantenstammtisch – einfach ein schönes Fest, auf das sich alle freuen.
Bernard Sadovnik, Bürgermeister von Globasnitz
„Direkt in Globasnitz haben wir nicht mehr so viele Bauern, beispielsweise den Hubert Kordež und den Stefan Pototschnig. Aber im Jauntal produzieren einige Landwirte köstliche Schmankerln, die es auf dem Farantfest gibt“, freut sich Bürgermeister Bernard Sadovnik. Mit den Gasthäusern schaut es momentan auch nicht rosig aus im Ort, doch die Vereine sind aktiv. „Neben anderen schenkt die Feuerwehr beim Farantfest aus; der Erlös wird für die Jugendfeuerwehr verwendet“, weiß Sadovnik.
Zum 26. Farantfest am Samstag, 15. August, präsentiert sich auch das Pilgermuseum von Globasnitz mit Sonderprogrammen an einem Tag der offenen Tür: Römische Gladiatoren kämpfen um 14.30 und um 16 Uhr gegeneinander, um 15.30 Uhr sind die Kampftechniken der Legionäre zu bestaunen. Rundherum faszinieren das Lagerleben und Schauhandwerk. Antike Spiele erfreuen an Mitmachstationen. Eine Rätselrallye unterhält die ganze Familie.
Atlantis der Alpen: Wo lag Noreia?
Und einmal mehr wird ein Rätsel, das seit der Antike die Forscher beschäftigt, aufgeworfen: Wo lag die Stadt Noreia, in der 113 vor Christus die berühmte Schlacht zwischen Römern und Kimbern stattgefunden haben soll? Es war die erste Auseinandersetzung zwischen Römern und germanischen Stämmen – sie endete mit einer Niederlage der Römer. Die Sonderausstellung „Noreia. Eine ewige Suche“ präsentiert den aktuellen Forschungsstand um die sagenumwobene Hauptstadt der Noriker. Eine Spur führt nach Gracarca ans Südufer des Klopeiner Sees...
Reenactment, also das akribische Rekonstruieren historischer Ereignisse, fasziniert an dem Tag die Besucher: Gruppen wie die Legio XV Apollinaris Cohors I kommt nach Globasnitz, um Leben und Kampftechniken der römischen Legionäre des 1. Jahrhunderts zu zeigen. Trainierte Kämpfer des Vereines Indes werden zu Gladiatoren, zu römscihen Berufskämpfern, und zeigen die wissenschaftlich rekonsturierten Kampfkünste.
Am Mariä Himmelfahrtstag, am Samstag, 15. August, wird in Globasnitz das bereits 26. Farantfest gefeiert. Das Festprogramm beginnt mit einem Wallfahrtsgottesdienst in der Marienkirche im Ort um 9.30 Uhr. Ab 10.30 Uhr führt ein großer Festzug zum Straßenfest, wo Brauchtum, Kultur, Kulinarik und Gemütlichkeit im Mittelpunkt stehen. Um 17 Uhr wird einem König oder einer Königin die Jauntaler Salamikrone verliehen.
Tag der offenen Tür im und um das Pilgermuseum von 10 bis 16 Uhr. Eintritt frei!
Bei Führungen wird die Geschichte ebenfalls mit allen Sinnen erlebbar. Mitmachen, angreifen und ausprobieren – dazu ruft das Landesmuseum in seinem für Globasnitz organisierten Programm auf.
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