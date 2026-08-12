Farant: Feierabend mit Freunden und alten Römern

Am Mariä Himmelfahrtstag, am Samstag, 15. August, wird in Globasnitz das bereits 26. Farantfest gefeiert. Das Festprogramm beginnt mit einem Wallfahrtsgottesdienst in der Marienkirche im Ort um 9.30 Uhr. Ab 10.30 Uhr führt ein großer Festzug zum Straßenfest, wo Brauchtum, Kultur, Kulinarik und Gemütlichkeit im Mittelpunkt stehen. Um 17 Uhr wird einem König oder einer Königin die Jauntaler Salamikrone verliehen.

Tag der offenen Tür im und um das Pilgermuseum von 10 bis 16 Uhr. Eintritt frei!