Mit Mut und nackten Tatsachen für den guten Zweck

Die Theatergruppe „Die Wandelbaren“ feiert kommenden Freitag mit „Kalender Girls“ Premiere auf der Hollenburg. Ein Stück über Mut, Freundschaft und mit viel Humor.
Aus Trauer entsteht Mut, aus einer verrückten Idee ein großer Erfolg und aus einer Gruppe von Freundinnen ein starkes Team. Mit „Kalender Girls“ zeigt die Theatergruppe „Die Wandelbaren“ diesen Sommer ein Theaterstück, welches zum Lachen einlädt, aber auch nachdenkliche Momente bereithält.
Die Komödie basiert auf einer wahren Begebenheit im englischen Yorkshire: Eine Gruppe von Freundinnen „im besten Alter“ trifft sich regelmäßig in einem wohltätigen Frauenclub. Als der Ehemann einer der Frauen an Krebs erkrankt und stirbt, wollen die „Girls“ etwas Gutes tun.
Theatergruppe unterstützt krebskranke Kinder
Der jährliche Benefizkalender soll nicht wie sonst mit Kirchen und Brückenfotos befüllt werden – stattdessen präsentieren sich die Freundinnen selbst – und das (fast) nackt. „Wir sind alle mit viel Mut und vor allem mit viel Spaß an die Sache herangegangen. Seit Anfang Juni wird geprobt, um für die Premiere gerüstet zu sein“, freut sich Regisseurin und Schauspielerin Edith Defner-Rainer, welche schon seit Jahren mit dem Theaterstück liebäugelt. Nun wird die Produktion diesen Sommer im Hof der Hollenburg auf die Bühne gebracht.
„Die ,echten Kalender Girls‘ haben bis heute rund sieben Millionen Euro mit ihrem Kalender für die Krebsforschung gesammelt. Auch wir unterstützen mit einem Teil der Einnahmen die Organisation ,Make-A-Wish‘ und wollen dabei helfen, krebskranken Kindern Wünsche zu erfüllen“, so die Regisseurin.
Restkarten für die Komödie gibt es an der Abendkasse. Alle Informationen finden Sie unter: www.diewandelbaren.at
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