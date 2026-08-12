Mit Mut und nackten Tatsachen für den guten Zweck

Theatergruppe unterstützt krebskranke Kinder

Der jährliche Benefizkalender soll nicht wie sonst mit Kirchen und Brückenfotos befüllt werden – stattdessen präsentieren sich die Freundinnen selbst – und das (fast) nackt. „Wir sind alle mit viel Mut und vor allem mit viel Spaß an die Sache herangegangen. Seit Anfang Juni wird geprobt, um für die Premiere gerüstet zu sein“, freut sich Regisseurin und Schauspielerin Edith Defner-Rainer, welche schon seit Jahren mit dem Theaterstück liebäugelt. Nun wird die Produktion diesen Sommer im Hof der Hollenburg auf die Bühne gebracht.