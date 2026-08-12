Betrunkener Radfahrer kollidierte mit Polizeiwagen

Es war spät am Dienstag, schon nach 23 Uhr, als ein Radfahrer in Villach mit einem Auto kollidierte. Das nicht Alltägliche daran: Das Auto war ein Streifenwagen, der Radfahrer war betrunken.
Gestürzt ist ein Radfahrer, der Dienstag gegen 23.10 Uhr im Stadtgebiet von Villach in einem Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden Streifenwagen einer Villacher Polizeidienststelle kollidierte.
Der 40-Jährige gab an, durch den Unfall nicht verletzt worden zu sein und lehnte die Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab.
Ein an ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.
Das Fahrrad wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Am Dienstfahrzeug entstand leichter Sachschaden.
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