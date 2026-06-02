Wolf sorgt für Alarm: Zum Abschuss freigegeben

Das Land Tirol ruft die Bevölkerung gleichzeitig dazu auf, Sichtungen von Wölfen, Bären oder Luchsen möglichst rasch zu melden. Für die fachliche Beurteilung seien insbesondere Foto- und Videoaufnahmen von großer Bedeutung. Meldungen können über das Sichtungsformular des Landes Tirol oder direkt bei der zuständigen BH eingebracht werden.