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Alte Funde und neue Leitung in Römerstadt Aguntum

Tirol
12.08.2026 12:00
Rund 40 Studierende aus aller Welt gruben heuer in Aguntum und brachten sensationelle Funde ans ...
Rund 40 Studierende aus aller Welt gruben heuer in Aguntum und brachten sensationelle Funde ans Tageslicht. Auch die Hitze machte ihnen wenig aus.(Bild: Martin Oberbichler)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die jährlichen Grabungen in Aguntum in Osttirol brachten historische Ergebnisse. Rund 40 Studierende trotzten der Hitze und fanden Münzen und weitere Besonderheiten. Zudem präsentierte man eine neue Geschäftsführerin.

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Graben und Schwitzen hieß es auch heuer in Aguntum. Vom 29. Juni bis zum 14. August fanden unter der Leitung von Martin Auer wieder Grabungen in der Römerstadt statt. Heuer fokussierten sich die Grabungsteilnehmer auf ein Gebäude am Verwaltungszentrum: „Es handelt sich um den größten beheizbaren Saalbau, den man in den römischen Provinzen kennt. Es ist etwa 360 Quadratmeter groß.“ Das Freilegen der teils noch zwei Meter hohen Mauern sei ein großer Aufwand.

Einen sensationellen Fund machten die Archäologen in einem Zwischenraum: „Dort fanden wir eine frühmittelalterliche Bestattung. Ein Skelettgrab ohne Beigaben“, erklärt Auer. Auch 2027 soll am heurigen Schauplatz gegraben und so das Leben der damals knapp 10.000 Einwohner erforscht werden.

Die Protagonisten in Aguntum (v.l.): Andreas Rudigier (Direktor Tiroler Landesmuseen), Elisa De ...
Die Protagonisten in Aguntum (v.l.): Andreas Rudigier (Direktor Tiroler Landesmuseen), Elisa De Gaetani (GF Aguntum), Martin Auer (Grabungsleiter)(Bild: Tiroler Landesmuseen/EXPA/Groder)

Neue Geschäftsführerin präsentiert
Mit einer Überraschung warteten die Tiroler Landesmuseen, die seit Mai 2026 Aguntum eingegliedert haben, auf. Mit Elisa De Gaetani präsentierte man eine neue Geschäftsführerin. Die Italienerin mit Osttiroler Wurzeln setzte sich gegen 17 Bewerber durch und zieht nun die Fäden. Die Kunstmanagerin und Archäologin hat bereits Berührungspunkte mit der Römerstadt: „Ich habe sechs Jahre für die Osttiroler Kulturspur gearbeitet und dort die Ausstellungsstücke von Aguntum in eine Datenbank gespeist.“

Andreas Rudigier, Direktor der Tiroler Landesmuseen, erklärt: „Mit ihr haben wir eine Expertin in Archäologie und Management. Damit vereint sie zwei essenzielle Bereiche, mit denen die Weiterentwicklung erfolgreich sein wird.“ 

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