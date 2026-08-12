Alte Funde und neue Leitung in Römerstadt Aguntum

Graben und Schwitzen hieß es auch heuer in Aguntum. Vom 29. Juni bis zum 14. August fanden unter der Leitung von Martin Auer wieder Grabungen in der Römerstadt statt. Heuer fokussierten sich die Grabungsteilnehmer auf ein Gebäude am Verwaltungszentrum: „Es handelt sich um den größten beheizbaren Saalbau, den man in den römischen Provinzen kennt. Es ist etwa 360 Quadratmeter groß.“ Das Freilegen der teils noch zwei Meter hohen Mauern sei ein großer Aufwand.