Frau warf Mutter ein Kinderfahrrad an den Kopf

Am Wiener Yppenplatz spielten sich am Dienstagabend wilde Szenen ab. Mehrere Mütter waren nach einem gemeinsamen Spiel der Kinder gegen 21.10 Uhr miteinander in Streit geraten. Eine Frau wurde mit einem Besen attackiert, eine andere gar von einem geworfenen Fahrrad am Kopf getroffen.
Wie sich herausstellte, war der Auseinandersetzung eine Rangelei unter Kindern vorausgegangen. Die Kinder hatten gemeinsamen Ball gespielt. Im weiteren Verlauf sollen sich die Mütter eingemischt haben. Eine Mutter wurde von einer anderen Frau mit einem Besen attackiert. Daraus entwickelte sich ein Raufhandel unter insgesamt neun beteiligten Müttern und Kindern.
Auch Kinder verletzt
Eine bislang noch Unbekannte soll dann ein Kinderfahrrad geworfen haben, welches eine Frau am Kopf traf. Insgesamt wurden sieben Frauen und Kinder bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Berufsrettung Wien versorgte die Beteiligten notfallmedizinisch. Weitere Erhebungen zu dem Vorfall sind im Gange.
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