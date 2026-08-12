Frau warf Mutter ein Kinderfahrrad an den Kopf

Wie sich herausstellte, war der Auseinandersetzung eine Rangelei unter Kindern vorausgegangen. Die Kinder hatten gemeinsamen Ball gespielt. Im weiteren Verlauf sollen sich die Mütter eingemischt haben. Eine Mutter wurde von einer anderen Frau mit einem Besen attackiert. Daraus entwickelte sich ein Raufhandel unter insgesamt neun beteiligten Müttern und Kindern.