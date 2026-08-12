Nach Raub in Wiener Trafik: Polizei sucht Zeugen

Am 30. Juni gegen 16.20 Uhr hat ein bislang Unbekannter im 22. Bezirk in Wien in der Wagramer Straße eine Trafik überfallen. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann (siehe unten) betrat die Trafik, in der sich zu diesem Zeitpunkt zwei Kunden aufhielten, mit einer Schusswaffe in der rechten Hand.
Der Unbekannte bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterin übergab ihm daraufhin den Kassenbestand. Sie blieb unverletzt.
Bilder des Verdächtigen:
Fahndung ohne Erfolg
Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.
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