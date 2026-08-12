Nach Raub in Wiener Trafik: Polizei sucht Zeugen

Fahndung ohne Erfolg

Sofortfahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.