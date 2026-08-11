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So hart muss Polizei-Welpe „Ferox“ nun trainieren

Wien
11.08.2026 16:00
Welpe „Ferox“ ist neu bei der Polizei. Mit Christopher O. wird er nun ausgebildet.
Welpe „Ferox“ ist neu bei der Polizei. Mit Christopher O. wird er nun ausgebildet.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Im Ausbildungszentrum in Strebersdorf werden die echten Kommissare Rex von der Polizei Wien trainiert. 67 Hunde stehen im Dienst der Sicherheit. Schäfer „Ferox“ ist neu im Bunde.  

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Anfang Juli stand ein 36-Jähriger im Verdacht, seine Mutter in der Wiener City körperlich attackiert und mit dem Umbringen bedroht zu haben. Aufgrund von Hinweisen ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Hausdurchsuchung an, bei der auch Spezialspürhund „Karla“ zum Einsatz kam.

Mit ihrer Unterstützung konnten die Beamten der Cobra mehrere nicht registrierte Schusswaffen sowie eine große Menge Munition ausfindig machen. Beinahe so heldenhaft wie ihr berühmter Kollege Kommissar Rex. Nur weniger vermenschlicht und mit einer harten Ausbildung.

„Karla“ ist eine von 67 Polizeidiensthunden der Landespolizei Wien. So auch Schäferhund-Rüde „Chaos“. Er erschnüffelte im April eine bereits mumifizierte Leiche in einer Wohnung.

Was für die Beamten nicht wahrnehmbar war, ließ ihren vierbeinigen Kollegen anschlagen und führte sie so zur richtigen Spur. Rund 12.000 Einsätze pro Jahr leistet die Diensthundeinheit Wien pro Jahr.

„Ferox“ muss durch Bootcamp 
Neben den bestehenden Polizeihunden befinden sich 13 weitere in Ausbildung. Darunter der fünf Monate alte „Ferox“. Er wird innerhalb von zwei Jahren nun als Schutzhund für Festnahmen, Demos oder Fahndungen und später in einem Spezialbereich, etwa als Leichen- oder Suchtmittelspürhund, geschult.

„Ferox“ ist fünf Monate alt.
„Ferox“ ist fünf Monate alt.(Bild: Imre Antal)

Hundeführer Christopher O. wird die Ausbildung mit ihm absolvieren, um die Fellnase bei einem Einsatz taktisch führen zu können. Trainiert wird auf dem Areal der Polizeihundeeinheit in Strebersdorf.

Dort wird auch das kontrollierte Beißverhalten tagtäglich geübt. Die Beamten stecken sich dafür in schwere Schutzanzüge. Die Hunde schnappen immer und immer wieder zu.

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Ein voll ausgebildeter Diensthund – zumeist sind es belgische Schäferhunde, Rottweiler oder Riesenschnauzer – weiß, wo er hinbeißt. Bei jungen Hunden im Grundtraining sieht das anders aus. Manchmal können sie dann etwa die ungeschützte Hand der Polizisten erwischen. 

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