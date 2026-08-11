So hart muss Polizei-Welpe „Ferox“ nun trainieren

„Ferox“ muss durch Bootcamp

Neben den bestehenden Polizeihunden befinden sich 13 weitere in Ausbildung. Darunter der fünf Monate alte „Ferox“. Er wird innerhalb von zwei Jahren nun als Schutzhund für Festnahmen, Demos oder Fahndungen und später in einem Spezialbereich, etwa als Leichen- oder Suchtmittelspürhund, geschult.