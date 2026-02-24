Vorteilswelt
Was kostet die Schule?

Eltern beklagen teure Bildung der Kinder

Oberösterreich
24.02.2026 11:20
„Krone" und Arbeiterkammer OÖ wollen wissen, wie viel Geld Eltern für die Schule ausgeben
„Krone“ und Arbeiterkammer OÖ wollen wissen, wie viel Geld Eltern für die Schule ausgeben(Bild: Christof Birbaumer)
Von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Kinder kosten Geld – das ist nichts Neues. Doch das Loch, das alleine das offiziell kostenlose Bildungssystem ins Geldbrösel der Eltern reißt, ist überraschend tief und wird immer tiefer. Arbeiterkammer OÖ und „Krone“ wollen es genau wissen und es geht in die zweite Runde der Eltern-Befragung. Die Auswertung von „Teil 1“ ist schon fertig!

Die Kosten für den Schulalltag summieren sich: Durchschnittlich 830 € gaben Eltern in Oberösterreich von Schulbeginn im September bis zu den Herbstferien Ende Oktober pro Schulkind aus. Das kam bei der ersten Schulkostenbefragung von „Krone“ und Arbeiterkammer OÖ heraus.

Sparen bei Freizeit für die Schule
Für sieben von zehn der befragten Eltern sind die schulbedingten Kosten eine spürbare Belastung. Viele der Befragten geben an, bei den Ausgaben für Familie und für Schule sparen zu müssen: Vier von zehn Familien machen bei den Schulmaterialien Abstriche, rund sechs von zehn bei familiären, außerschulischen Aktivitäten.

Teilnehmen und gewinnen
Bis zu den Sommerferien kommen weitere Kosten auf die Eltern zu. Deshalb startet eine zweite Befragungsrunde am Donnerstag, 26. Februar. In nur wenigen Minuten können Eltern – bis 8. März – mitteilen, wie es ihnen seit den Herbstferien mit den Schulkosten ergangen ist. Unter allen Teilnehmern werden 20 Kinogutscheine um jeweils 50 Euro verlost.

Einfach diesen QR-Code scannen und bei der Befragung mitmachen!
Einfach diesen QR-Code scannen und bei der Befragung mitmachen!(Bild: QR-Code)

Insgesamt drei Befragungsruden
Wer gleich an allen drei Befragungsrunden teilnimmt, landet automatisch im Lostopf für Freizeitgutscheine für den IKUNA-Erlebnispark im Wert von 200 Euro. Also einfach QR-Code oben am Handy einscannen und bei der großen Befragung teilnehmen!

Oberösterreich
24.02.2026 11:20
Was kostet die Schule?
Eltern beklagen teure Bildung der Kinder
Unternehmen ist pleite
Tankkarten-Firma hat zwölf Millionen Euro Schulden
Unappetitliche Szenen
Hygiene-Alarm! Das sorgt jetzt für Aufregung
TopTalent Schwimmen
Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“
Sechste Runde
In Spitälern droht Streik: Heute wird verhandelt
