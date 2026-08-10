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Höchste Warnstufe

Ätna: Explosionen und Asche legen Flugverkehr lahm

Ausland
10.08.2026 10:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Vulkan Ätna auf Sizilien kommt nicht zur Ruhe: Er spuckt weiterhin Asche und glühende Gesteinsbrocken aus. Während einer besonders intensiven Eruptionsphase am Sonntagnachmittag gab es im Gipfelbereich des Vulkans mehrere Explosionen. Der Luftverkehr musste teilweise eingeschränkt werden. 

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Eine große Menge Asche wird derzeit in Richtung Süd-Südost getragen, teilte das Vulkanobservatorium des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania am Montag mit.

Flughafen Catania vor massiven Problemen
Die Warnstufe für den Luftverkehr wurde auf Rot, die höchste Stufe, angehoben. Wegen der ausgestoßenen Asche wurde der Luftraum zeitweise eingeschränkt. Die Betreibergesellschaft SAC des Flughafens Catania setzte deshalb Ankünfte bis Montag um 17.00 Uhr aus, was für Touristen erhebliche Probleme bedeutet. Catania ist der größte Flughafen Siziliens.

Die Aschemassen verursachen heftige Promleme im Luftverkehr.
Die Aschemassen verursachen heftige Promleme im Luftverkehr.(Bild: kameraone)

Seismische Aktivität bleibt hoch
Die Eruption am Krater Voragine dauert demnach an. Aktiv sind Eruptionsöffnungen auf rund 2750 und 2360 Metern Höhe. Sie speisen mehrere Lavaströme, die in den Tälern Valle del Bove und Valle del Leone ausgedehnte Lavafelder bilden. Der Ätna ist mit einer Höhe von rund 3300 Metern der höchste aktive Vulkan Europas.

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Auch die seismische Aktivität bleibt hoch. Das vulkanische Tremor-Signal bewegt sich laut INGV weiterhin auf hohem Niveau und konzentriert sich vor allem im Bereich des Kraters Voragine in rund 3000 Metern Höhe.

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