Ätna: Explosionen und Asche legen Flugverkehr lahm

Flughafen Catania vor massiven Problemen

Die Warnstufe für den Luftverkehr wurde auf Rot, die höchste Stufe, angehoben. Wegen der ausgestoßenen Asche wurde der Luftraum zeitweise eingeschränkt. Die Betreibergesellschaft SAC des Flughafens Catania setzte deshalb Ankünfte bis Montag um 17.00 Uhr aus, was für Touristen erhebliche Probleme bedeutet. Catania ist der größte Flughafen Siziliens.