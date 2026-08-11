"I'm a private citizen"
This woman made Chancellor Stocker break a sweat
“How do you intend to credibly support women and children when the political system leaves them to fend for themselves in everyday life with unpaid care work, financial burdens, and structural invisibility?” With this question directed at Chancellor Christian Stocker, Stefanie Fladenhofer sparked a heated discussion. Who is the woman who put the chancellor on the spot? The “Krone” spoke with her.
“Krone”: How did it come about that you asked a question during this public forum with the chancellor?
Stefanie Fladenhofer: I thought it would be interesting to have a little discussion with the Federal Chancellor. You could apply to participate, and you had to specify the topic in advance. So I wrote down the beginning of my question and then adapted it a bit.
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