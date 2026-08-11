Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Was unter den Tisch fiel | Endlich Klarheit

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Was unter den Tisch fiel. Was haben wir nicht schon alles an Unsinn zu hören bekommen in der ewigen Debatte um die Verlängerung des Wehrdienstes. Mit allen möglichen und unmöglichen Zahlenspielchen wurde innerhalb der uneinigen Regierungskoalition herumgestritten. Was dabei gänzlich unter den Tisch fiel, sprach nun völlig zu Recht ausgerechnet eine Politikerin an, die bisher nicht als Militär-Expertin ausgewiesen schien. Sie könne nachvollziehen, dass Frieden verteidigt werden müsse, auch Österreich seine Verteidigungsfähigkeit steigern müsse, sagte sie. „Deshalb hätte ich mir gewünscht in dieser Debatte, dass wir uns tatsächlich mit den Sicherheitsfragen beschäftigen, die da dahinterstecken. Und: Was ist unser Zielbild?“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Endlich Klarheit. Ja, das sind wirklich die Fragen, die längst hätten gestellt und beantwortet werden müssen. Wer diese Fragen jetzt stellt? Im ORF-„Sommergespräch“ ausgerechnet Leonore Gewessler, die Chefin der pazifistisch geprägten Grünen. Die schwache Dreierkoalition muss für das Durchbringen ihrer Pläne zu Militär- und Zivildienst um die Zustimmung einer der beiden Oppositionsparteien buhlen – die Grünen wären erste Adresse. Deren Chefin meint nun, die erste Frage müsse nicht sein, wie lange der Wehrdienst dauere, „sondern was lernen die da?“, so die Ober-Grüne. Denn die jungen Männer, die das betrifft, hätten sich Klarheit verdient. Nicht nur diese – auch das Bundesheer und die Österreicherinnen und Österreicher insgesamt haben sich diese Klarheit verdient!

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
11.08.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
45 Versicherungsjahre?
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
LIVE
Dritte CL-Quali-Runde
LIVE: Elfer! Sturm gegen Fenerbahce in Rückstand
Stefanie Fladenhofer engagiert sich erstmals politisch.
Krone Plus Logo
„Bin Privatperson“
Diese Frau brachte Kanzler Stocker ins Schwitzen
Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Suchaktion beteiligt (Symbolbild).
Drama um Bergsteiger
Vermisster (74) am Fuß von Felswänden tot gefunden
Ein Container von Do &amp; Co wurde für Donald Trump zur „Rettungskapsel“. Ob Unternehmenschef ...
Von Do & Co
Austro-Container als „Rettungskapsel“ für Trump
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
143.007 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
110.531 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.299 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1730 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1357 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1096 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Guten Morgen Newsletter
45 Versicherungsjahre?
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
„Sehr dankbar“
Norbert Hofer mit bewegendem Posting zu Jahrestag
Fokus auf Ukraine
Meinl-Reisinger bei Rubio: „Sehr gutes Gespräch“
Krone Plus Logo
„Bin Privatperson“
Diese Frau brachte Kanzler Stocker ins Schwitzen
Wegen Luxuspension
ORF beteiligt sich an Strobl-Wrabetz-Prozess
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf