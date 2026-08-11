Was unter den Tisch fiel | Endlich Klarheit

Was unter den Tisch fiel. Was haben wir nicht schon alles an Unsinn zu hören bekommen in der ewigen Debatte um die Verlängerung des Wehrdienstes. Mit allen möglichen und unmöglichen Zahlenspielchen wurde innerhalb der uneinigen Regierungskoalition herumgestritten. Was dabei gänzlich unter den Tisch fiel, sprach nun völlig zu Recht ausgerechnet eine Politikerin an, die bisher nicht als Militär-Expertin ausgewiesen schien. Sie könne nachvollziehen, dass Frieden verteidigt werden müsse, auch Österreich seine Verteidigungsfähigkeit steigern müsse, sagte sie. „Deshalb hätte ich mir gewünscht in dieser Debatte, dass wir uns tatsächlich mit den Sicherheitsfragen beschäftigen, die da dahinterstecken. Und: Was ist unser Zielbild?“