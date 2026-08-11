Nur noch bis 22. August: Tosca mit Bonus genießen

Krone Kulturtag am 15. August

Für BonusCard-Besitzerinnen und -Besitzer wartet jetzt noch ein besonderes Zuckerl. Gegen Vorlage ihrer Karte und ihres Ticketshop-Tickets erhalten Sie ein kostenloses Programmheft und einen Fächer. Die Goodies können am Veranstaltungstag im Foyerpark bei „Information & Shop“ auf dem Festivalgelände abgeholt werden.

