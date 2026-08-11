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Nur noch bis 22. August: Tosca mit Bonus genießen

Kultur & Events
11.08.2026 16:16
Promotion
(Bild: wearegiving)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur noch bis 22. August steht Giacomo Puccinis Tosca auf dem Spielplan der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Wer das eindrucksvolle Open-Air-Erlebnis noch genießen möchte, kann sich jetzt noch Tickets für die letzten Vorstellungen im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern! 

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Tosca begeistert seit Wochen tausende Besucherinnen und Besucher mit einer packenden Geschichte voller Liebe, Eifersucht, Mut und Dramatik. Atemberaubende Bilder, weltberühmte Arien und die einzigartige Kulisse der Oper im Steinbruch verschmelzen zu einem außergewöhnlichen Open-Air-Erlebnis, das noch lange nachklingt.

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Fotos

Vor der imposanten Naturkulisse des Steinbruchs St. Margarethen entfaltet die Inszenierung eine ganz besondere Wirkung. Die monumentale Felsenlandschaft und das spektakuläre Bühnenbild machen die Aufführung zu einem außergewöhnlichen Open-Air-Erlebnis und unterstreichen die emotionale Kraft der Musik.

Krone Kulturtag am 15. August
Für BonusCard-Besitzerinnen und -Besitzer wartet jetzt noch ein besonderes Zuckerl. Gegen Vorlage ihrer Karte und ihres Ticketshop-Tickets erhalten Sie ein kostenloses Programmheft und einen Fächer. Die Goodies können am Veranstaltungstag im Foyerpark bei „Information & Shop“ auf dem Festivalgelände abgeholt werden.

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TOSCA – OPER IM STEINBRUCH

📅 Nur noch bis 22. August 2026
📍 Oper im Steinbruch, Steinbruch St. Margarethen, Burgenland

(Bild: Esterhazy Betriebe AG)


Krone Kulturtag am 15. August
BonusCard-Kundinnen und -Kunden erhalten gegen Vorlage ihrer BonusCard ein kostenloses Programmheft sowie einen Fächer. Die Goodies können am 15. Auguast im Foyerpark bei „Information & Shop“ auf dem Festivalgelände abgeholt werden.

🎟️ Nur noch bis 22. August – jetzt Tickets sichern und den Krone Bonus nutzen.

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