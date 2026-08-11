75 Kilo pro Person: So viel werfen wir weg!

Wir werfen täglich Unmengen an Lebensmittel weg. Ein Experiment mit elf Familien zeigt die Lebensmittelverschwendung auf. Nach den vier Wochen und dem Niederschreiben der entsorgten Lebensmittel, ziehen Autorin und Food-Bloggerin Isolde und ihr Mann, der Fotograf und TV-Journalist, Dieter Bornemann mit einer besonderen Ausstellung im Strandhotel Weissensee Bilanz. Sie halten die Ergebnisse der Familien fotografisch fest und geben Einblicke in die Kühlschränke und Essgewohnheiten.