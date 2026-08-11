75 Kilo pro Person: So viel werfen wir weg!

Elf Familien, vier Wochen, ein Experiment: Sie dokumentierten ihre Lebensmittelverschwendung. Isolde und Dieter Bornemann rufen mit der Ausstellung dazu zum bewussteren Umgang mit Lebensmitteln und Nachdenken auf.
Wir werfen täglich Unmengen an Lebensmittel weg. Ein Experiment mit elf Familien zeigt die Lebensmittelverschwendung auf. Nach den vier Wochen und dem Niederschreiben der entsorgten Lebensmittel, ziehen Autorin und Food-Bloggerin Isolde und ihr Mann, der Fotograf und TV-Journalist, Dieter Bornemann mit einer besonderen Ausstellung im Strandhotel Weissensee Bilanz. Sie halten die Ergebnisse der Familien fotografisch fest und geben Einblicke in die Kühlschränke und Essgewohnheiten.
Tipps gegen Lebensmittelverschwendung
Laut Statistik werden nämlich in Österreich im Jahr 75 Kilo Lebensmittel pro Person entsorgt, die eigentlich noch essbar wären. Genau dazu gibt die Freiluft-Ausstellung Tipps und Tricks, wie man die Verschwendung vermeidet.
Führung durch die Ausstellung
Am Donnerstag um 18 Uhr findet die Präsentation des Projektes direkt im Strandhotel statt. Eine halbe Stunde später folgt eine Führung. Bis Ende Oktober kann man die Ausstellung noch bestaunen. Der Eintritt ist frei. Das Ziel sei, Menschen über ihren Konsum zum Nachdenken zu bringen.
Marie Komposch
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