Ältere sind immer öfter von Jobverlust bedroht

Durch das rasche Einsschreiten der AK-Arbeitsrechtsexperten lenkte der Arbeitgeber ein und nahm die Kündigung zurück. Dadurch konnte allen Beteiligten ein langwieriger und vor allem teurer Prozess vor Gericht erspart werden. „Selbst wenn Beschäftigte den Prozess gewinnen, müssen sie ihre Anwalts- und Verfahrenskosten selbst tragen“, erklärt AK-Arbeitsrechtsexperte Fabio Del Frate. Die Kosten für solch Verfahren belaufen sich zwischen 5000 und 10.000 Euro.