Dürre und Hitze setzen dem Grundwasser zu

Klimawandel dämpft Grundwasserneubildung

„Ähnliche Werte hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben“, sagt Birk, betont aber, dass der Klimawandel die Grundwasserbildung beeinflusst. „Ganz klar sorgt die durch Erwärmung begünstigte stärkere Verdunstung für reduzierte Neubildung.“ Auch wenn es in den kommenden Wochen regnet, „werden wir kaum Grundwasserneubildung haben, weil erst einmal die Böden viel Wasser speichern würden“, erläutert der Experte. Die Hoffnung liegt also auf einem niederschlagsreichen Winter.