Roboter, Drohnen, Waffen: NATO sichert Ostflanke

Entlang der Grenze zu Russland und Belarus soll laut einem ranghohen Offizier ein Abschnitt entstehen, der vor allem mit Überwachung und ferngesteuerten oder teilautomatisierten Systemen geschützt wird – und den ein Gegner erst überwinden muss, bevor er weiter vorrücken kann.

In der Luft, im Weltraum und am Boden

Brigadegeneral Thomas Lowin, Vizechef des Stabes für Operationsführung im NATO-Landkommando im türkischen Izmir, sagte der „Welt am Sonntag“, die Überwachungstechnik entlang der Ostflanke werde aus Geräten bestehen, die am Boden, in der Luft, im Weltraum oder auch im digitalen Raum Daten sammeln.