Massive Aufrüstung
Roboter, Drohnen, Waffen: NATO sichert Ostflanke
Die NATO will an ihrer Ostflanke deutlich mehr Waffen und Munition lagern und zugleich eine neue Verteidigungszone mit Robotertechnik aufbauen. So soll vor allem die Abschreckung gegenüber Russland verbessert werden.
Entlang der Grenze zu Russland und Belarus soll laut einem ranghohen Offizier ein Abschnitt entstehen, der vor allem mit Überwachung und ferngesteuerten oder teilautomatisierten Systemen geschützt wird – und den ein Gegner erst überwinden muss, bevor er weiter vorrücken kann.
In der Luft, im Weltraum und am Boden
Brigadegeneral Thomas Lowin, Vizechef des Stabes für Operationsführung im NATO-Landkommando im türkischen Izmir, sagte der „Welt am Sonntag“, die Überwachungstechnik entlang der Ostflanke werde aus Geräten bestehen, die am Boden, in der Luft, im Weltraum oder auch im digitalen Raum Daten sammeln.
Diese Informationen sollten dann in Echtzeit möglichst allen NATO-Ländern zur Verfügung stehen. Genutzt werden könnten demnach feste und mobile Geräte. Darunter Radarsysteme, akustische oder optische Sensoren – aber auch Daten von Satelliten, Drohnen und Aufklärungsflugzeugen.
„Heiße Zone“
An den Grenzen selbst soll nach Lowins Darstellung ein Abschnitt entstehen, in dem Angreifer früh gestoppt oder ausgebremst werden sollen. Er bezeichnete diesen Bereich als „eine Art heiße Zone“, deren Ziel es sei, einen feindlichen Vorstoß früh zu brechen. Dazu könnten etwa bewaffnete Drohnen, teilautonome Gefechtsfahrzeuge, Roboter sowie automatisierte Luftverteidigungssysteme genutzt werden.
„Am Ende steht immer der Soldat“
Zugleich betonte der Brigadegeneral, dass es keine Waffen ohne menschliche Entscheidung geben solle. „Nur mit unbemannten Systemen ist kein Gegner dauerhaft abzuschrecken oder zu stoppen“, sagte er. „Am Ende heißt es immer: Soldaten gegen Soldaten.“
