Nik P. feiert Schauspieldebüt am Wörthersee

Kärnten ist bald im Filmfieber: Zwischen 23. und 27. August wird der Pilotfilm für die „Rettungsschwimmer vom Wörthersee“ gedreht. Und der gefeierte Schlagerstar Nik P. feiert dabei sein Schauspieldebüt, er spielt den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider.
Zwischen 23 und 27. August verwandelt sich der Wörthersee in eine Filmkulisse. Da laufen die Dreharbeiten zur Pilotfolge der humorvollen Serie „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“, die von Stefanie Mayer produziert wird. Die Besetzung kann sich sehen lassen: Neben Szene-Original F. M. Stoeckel stehen Kabarettist Christoph Fälbl, Sänger Heino, Erotikmodell Micaela Schäfer, Schauspielerin Nicole Mieth, Olympiasiegerin Lara Vadlau oder Sänger Silvio Samoni vor der Kamera. Otto Retzer, der auch eingeplant war, hat aus terminlichen Gründen abgesagt.
Für besondere Aufmerksamkeit sorgt dafür ein prominentes Debüt: Schlagerstar Nik P. wird erstmals als Schauspieler zu sehen sein. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Karin übernimmt der Kärntner eine wichtige Rolle. Während Nik P. den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider verkörpert, schlüpft Karin in die Rolle der Bürgermeisterin.
Dass es tatsächlich zu seinem Filmdebüt kommt, stand lange nicht fest. Erst am Freitag erhielt der Musiker die Zustimmung seines Managements. „Ich kenne Stefanie Mayer, die für Regie, Drehbuch, Produktion und Musik verantwortlich ist, schon sehr lange und wollte das Projekt grundsätzlich machen. Ich wurde schon vor längerer Zeit gefragt, habe zunächst aber abgesagt. Doch sie haben nicht locker gelassen. Die Bürgermeisterrolle hört sich jetzt nicht so schlecht an“, erzählt Nik P. schmunzelnd.
Goldregen für den Stern
An Schauspielangeboten mangelte es ihm in den vergangenen Jahren nicht. „Ich habe schon einige Anfragen bekommen, aber jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt für meine Filmpremiere gekommen“, sagt der Friesacher.
Musikalisch gehört Nik P. längst zu den erfolgreichsten Künstlern des deutschsprachigen Schlagers. Sein Welthit „Ein Stern (… der deinen Namen trägt)“ schrieb Musikgeschichte. Der Titel hielt sich 13 Wochen an der Spitze der österreichischen Charts und stand elf Wochen lang auf Platz eins in Deutschland. Dafür wurde Nik P. unter anderem mit Neunmal-Gold und zweifach Platin ausgezeichnet.
Nik P. schlug sogar Justin Timberlake
Besonders stolz ist der Sänger auf eine weitere Auszeichnung: „Ich habe 2007 in Deutschland damit sogar das Ranking der internationalen Schlager gewonnen – noch vor einem gewissen Justin Timberlake. Selbst Herbert Grönemeyer war als Gast dabei und hat applaudiert. Das war ein sehr bewegender Moment.“
„Ein Stern“ gilt inzwischen als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersongs aller Zeiten. „Jahrzehntelang führte Freddy Quinn mit Heimweh diese Liste an.“
Nichts kommt an den Wörthersee ran
Nik P. lebt im Salzburger Land. „Ich hätte auch Seen wie den Mondsee, den Fuschlsee oder den Wolfgangsee zur Auswahl, aber an den Wörthersee kommt nichts ran. Ich bin so oft hier unterwegs und fahre gerne mit dem Stand-up-Paddle hinaus. Auch meine Gattin ist Kärntnerin. Passt sozusagen genau für den Film.“ Nächstes Jahr tritt Nik P. am 11. Juli mit Howald Carpendale in der Ostbucht am Wörthersee auf.
Mit dem echten Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider versteht sich der Sänger gut. Ob er sich für die Filmrolle Tipps geholt hat? „Er könnte mir natürlich welche geben. Aber ich mache das nicht wegen des Geldes, sondern einfach, weil es mir Spaß macht.“ Gedreht wird der Auftritt von Nik P. übrigens im Fünf-Sterne-Schlosshotel Velden.
Eine Aussage hat Nik P. mit einem Augenzwinkern parat: „Wie man einen Erfolgshit schreibt, weiß ich immer noch nicht genau.“ Genau dieser Humor dürfte auch gut zur neuen Serie „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“ passen.
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