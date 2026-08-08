Nik P. feiert Schauspieldebüt am Wörthersee

Dass es tatsächlich zu seinem Filmdebüt kommt, stand lange nicht fest. Erst am Freitag erhielt der Musiker die Zustimmung seines Managements. „Ich kenne Stefanie Mayer, die für Regie, Drehbuch, Produktion und Musik verantwortlich ist, schon sehr lange und wollte das Projekt grundsätzlich machen. Ich wurde schon vor längerer Zeit gefragt, habe zunächst aber abgesagt. Doch sie haben nicht locker gelassen. Die Bürgermeisterrolle hört sich jetzt nicht so schlecht an“, erzählt Nik P. schmunzelnd.