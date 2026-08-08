Eine Kündigung mit vielen Fragezeichen

Lösung gelang nicht

Jürgen Steiner, Gemeindevorstand der Liste „Zukunft Dorf“ bewertet die Vorgehensweise in der Sache als merkwürdig. Auch er habe lange Zeit keine Informationen erhalten. In der Vergangenheit habe alles gepasst, erst in den letzten sechs Wochen habe sich die Situation entwickelt. Er ist der Ansicht, dass die ganze Sache konstruiert war. Mehrere Personen hätten noch versucht, zu deeskalieren und eine Lösung im Sinne aller Beteiligten zu finden. Offenbar vergebens.