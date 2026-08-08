Eine Kündigung mit vielen Fragezeichen

Zu einem überraschenden Ende eines Dienstverhältnisses ist es vor wenigen Tagen in der Gemeinde Kobersdorf gekommen. Der Gemeinderat hat sich in einer geheimen Abstimmung dafür ausgesprochen, den bisherigen Amtsleiter zu kündigen.
Der Amtsleiter war kurze Zeit davor bereits dienstfrei gestellt worden. Er hatte die Aufgabe die vergangenen drei Jahren lang über.
Über die Gründe für die Kündigung herrscht allerdings derzeit großes Rätselraten. Da die Sache wahrscheinlich auf einen Rechtsstreit hinauslaufen könnte, will niemand irgendwelche näheren Details dazu nennen.
Alles geheim
SPÖ-Bürgermeister Andreas Tremmel will nur im Beisein seines Anwalts etwas sagen: Es sei zu einer personellen Veränderung gekommen, die Amtsgeschäfte führe nun die Amtsleiter-Stellvertreterin. Der bisherige Amtsleiter habe die Funktion drei Jahre lang ausgeübt und sei vor rund zwei Wochen freigestellt worden. Die Abstimmung über die Kündigung im Gemeinderat war geheim, Tremmel verweist daher auf die Verschwiegenheitspflicht. Gründe für die Entscheidung nennt er deswegen keine.
Auf Nachfrage hüllt sich auch der gekündigte Amtsleiter in Schweigen. Es sei derzeit nicht möglich, inhaltliche Auskünfte zu erteilen, teilt er mit.
Lösung gelang nicht
Jürgen Steiner, Gemeindevorstand der Liste „Zukunft Dorf“ bewertet die Vorgehensweise in der Sache als merkwürdig. Auch er habe lange Zeit keine Informationen erhalten. In der Vergangenheit habe alles gepasst, erst in den letzten sechs Wochen habe sich die Situation entwickelt. Er ist der Ansicht, dass die ganze Sache konstruiert war. Mehrere Personen hätten noch versucht, zu deeskalieren und eine Lösung im Sinne aller Beteiligten zu finden. Offenbar vergebens.
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