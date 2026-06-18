Nach Bauarbeiten: Etliche Birken wurden gefällt

Verkehrssicherheit war gefährdet

Während der Arbeiten sei laufend ein Baumgutachter vor Ort gewesen, der die Situation beobachtet habe. „Die Wurzeln sind dennoch derart geschädigt worden, dass die Standfestigkeit der Bäume nicht mehr gewährleistet werden konnte. Die instabilen Birken mussten gefällt werden.“ Zudem ist eine Gefährdung des angrenzenden Verkehrs nicht auszuschließen gewesen.