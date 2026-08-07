Verheerende Unwetter richteten massive Schäden an

„Ich kann gerade nicht sprechen“, erreicht die „Krone“ Uttendorfs Bürgermeister Hannes Lerchbaumer erschöpft am Freitagmorgen. In dem Ort trat der Tobersbach über die Ufer, das Wasser schoss durch einen Teil der Ortschaft und verlegte Straßen. Videos eines Anrainers zeigen das verheerende Ausmaß. Man sei vor allem mit über die Ufer getretenen Bächen und Becken konfrontiert gewesen, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando.