Sängerin Vanessa Paradis gibt ihr Ehe-Aus bekannt

Paradis schon mit 14 ein Star

Die heute 53-jährige Paradis hatte ihre Karriere als Sängerin bereits sehr jung in den 1980er-Jahren gestartet. International bekannt wurde sie im Alter von 14 Jahren durch den 1987 veröffentlichten Song „Joe le taxi“. Später war sie als Schauspielerin in der 2010 veröffentlichten romantischen Komödie „Der Auftragslover“ erfolgreich.