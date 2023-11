BH-los auf Instagram: Shitstorm für Lily-Rose Depp

In einer Bilderreihe, die offensichtlich in ihrer Küche entstanden ist, präsentierte sich Lily-Rose Depp jetzt in einem transparenten Outfit aus Shirt und Minirock. Unter dem sexy Look blitzt zwar ein Spitzenhöschen hervor, dass die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis auf einen BH verzichtet hat, das ist aber nicht zu übersehen.