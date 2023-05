Lily-Rose Depp postet Foto mit neuer Freundin

Ungewohnt offen

Lily-Rose ist bekannt dafür, ihre Privatsphäre zu bewahren und nur wenig an die Öffentlichkeit durchdringen zu lassen, kürzlich sagte sie erst zu Drew Barrymore in ihrer Show: „Ich glaube, der Wert der Privatsphäre ist etwas, das mir von klein auf beigebracht wurde, da ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der darauf sehr geachtet wurde. Dadurch habe ich gelernt, wie wichtig die Privatsphäre ist und wie wichtig es ist, Dinge für sich selbst zu behalten.“