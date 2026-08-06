Übler Saustall | In blaue Hände

In blaue Hände. Der rote Lederer ist wie sein türkiser Stellvertreter von der Bundesregierung nominiert. Seit dem ersten Auftauchen von Vorwürfen gegen den Vorsitzenden vor vielen Wochen drücken sich der türkise Kanzler und sein roter Vize vor Konsequenzen. Da hat es bisher nicht einmal (wie in der Hitze-Frage) wenigsten zu einem Arbeitskreis gereicht. Jetzt laufen also sogar gerichtliche Ermittlungen. Bewegen sich Stocker und Babler nun endlich? Nein. Laut zu Wort meldet sich dafür die FPÖ, fordert Lederers Absetzung, aber vor allem einmal mehr die „Totalreform des ORF“. Ja, ÖVP und SPÖ treiben, ohne es zu wollen die Republik in blaue Hände. Und sie tun dasselbe mit dem ORF. Wollen sie das?