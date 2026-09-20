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Schreck im Saarland

Bub (5) stürzte in Schacht und blieb stecken

Ausland
20.09.2026 17:33
In Deutschland hat ein fünfjähriger Bub einen Großeinsatz ausgelöst, nachdem er beim Spielen in ...
In Deutschland hat ein fünfjähriger Bub einen Großeinsatz ausgelöst, nachdem er beim Spielen in einen Schacht gestürzt war (Symbolbild).(Bild: Tobias Arhelger - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im deutschen Saarland ist ein fünfjähriger Bub beim Spielen in einen Rohrschacht gestürzt und stecken geblieben. Ungefähr 50 Menschen und ein Bagger waren im Einsatz, um das Kind zu befreien. Zunächst wurde der Fünfjährige so stabilisiert, dass er nicht weiter in den Schacht hinunterrutschte.

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Der Schacht sei rund drei Meter tief und habe einen Durchmesser von ungefähr 35 Zentimetern, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das Kind dürfte die Abdeckung beim Spielen abgemacht haben und anschließend in den Schacht hineingefallen sein.

Der Vorfall auf dem Gelände eines Gymnasiums in Sulzbach löste einen Großeinsatz aus. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Helferinnen und Helfer mit einem Bagger rückten an. „So eine Rettungsaktion in einem solch schmalen Schacht habe ich noch nicht gesehen“, sagte der Einsatzleiter. Das Team forderte zusätzlich Spezialgerät der Feuerwehr an. Die Helferinnen und Helfer öffneten den Schacht und holten den Buben Stück für Stück aus der Tiefe.

Hier sehen Sie Fotos von dem Einsatz:

Der Fünfjährige, der durchgehend bei Bewusstsein war, konnte bereits nach kurzer Zeit befreit werden. Es gehe ihm entsprechend gut, er habe sich lediglich ein paar Schürfwunden zugezogen, sagte die Polizeisprecherin. Das Kind wurde zur Kontrolle noch in ein Krankenhaus gebracht.

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