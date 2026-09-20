Bub (5) stürzte in Schacht und blieb stecken

Der Vorfall auf dem Gelände eines Gymnasiums in Sulzbach löste einen Großeinsatz aus. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Helferinnen und Helfer mit einem Bagger rückten an. „So eine Rettungsaktion in einem solch schmalen Schacht habe ich noch nicht gesehen“, sagte der Einsatzleiter. Das Team forderte zusätzlich Spezialgerät der Feuerwehr an. Die Helferinnen und Helfer öffneten den Schacht und holten den Buben Stück für Stück aus der Tiefe.



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