Schreck im Saarland
Bub (5) stürzte in Schacht und blieb stecken
Im deutschen Saarland ist ein fünfjähriger Bub beim Spielen in einen Rohrschacht gestürzt und stecken geblieben. Ungefähr 50 Menschen und ein Bagger waren im Einsatz, um das Kind zu befreien. Zunächst wurde der Fünfjährige so stabilisiert, dass er nicht weiter in den Schacht hinunterrutschte.
Der Schacht sei rund drei Meter tief und habe einen Durchmesser von ungefähr 35 Zentimetern, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Das Kind dürfte die Abdeckung beim Spielen abgemacht haben und anschließend in den Schacht hineingefallen sein.
Der Vorfall auf dem Gelände eines Gymnasiums in Sulzbach löste einen Großeinsatz aus. Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und Helferinnen und Helfer mit einem Bagger rückten an. „So eine Rettungsaktion in einem solch schmalen Schacht habe ich noch nicht gesehen“, sagte der Einsatzleiter. Das Team forderte zusätzlich Spezialgerät der Feuerwehr an. Die Helferinnen und Helfer öffneten den Schacht und holten den Buben Stück für Stück aus der Tiefe.
Hier sehen Sie Fotos von dem Einsatz:
Der Fünfjährige, der durchgehend bei Bewusstsein war, konnte bereits nach kurzer Zeit befreit werden. Es gehe ihm entsprechend gut, er habe sich lediglich ein paar Schürfwunden zugezogen, sagte die Polizeisprecherin. Das Kind wurde zur Kontrolle noch in ein Krankenhaus gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.