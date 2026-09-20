Ex-Soldat nach Tötung von Palästinenser begnadigt

Einige Jahre später hat Herzog nun einem Antrag Asarias stattgegeben, wonach ein Eintrag in dessen Strafregister vorzeitig gelöscht wurde. Asaria habe jahrelang mit den Konsequenzen seines Handelns leben müssen und seine Strafe bereits vor acht Jahren verbüßt, hieß es aus Herzogs Büro. Der Israeli habe sich gewünscht, Schwierigkeiten bei einer beruflichen Anstellung aus dem Weg zu räumen.