Die besten Fundstücke am Altstadtzauber-Flohmarkt

Auf dem Domplatz trennen sich die Kinder von Spielsachen: Sie müssen sich nicht anmelden; wer zuerst da ist, sucht sich seinen Platz aus. „Da findet man alles, was Kindern beim Spielen Spaß macht; oft auch Steiff-Kuscheltiere.“ Andere verkaufen Altes, Schönes, Praktisches und Skurriles vom Dachboden und Keller.