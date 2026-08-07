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Extra „Krone“-Stand

Die besten Fundstücke am Altstadtzauber-Flohmarkt

Kärnten
07.08.2026 06:01
Walter Lamprecht und Matthias Wurzer organisieren den 55. Flohmarkt in der Altstadt.
Walter Lamprecht und Matthias Wurzer organisieren den 55. Flohmarkt in der Altstadt.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Rund 500 Standln rund um den Klagenfurter Domplatz: Die Stadtrichter organisieren den größten innerstädtischen Flohmarkt Europas, der einer der vielen Höhepunkte des Jubiläumsaltstadtzaubers ist. Ein besonderes Standl hat dort die „Krone“.

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„Sammler finden immer was“, weiß Stadtrichter Walter Lamprecht, der mit Matthias Wurzer seit Jahren den riesigen Flohmarkt organisiert. Rund 500 Standler haben sich wieder angemeldet. „Die Plätze sind so rasch weg! Alle kommen so gern zum Flohmarkt beim Altstadtzauber; sie schätzen die Atmosphäre“, weiß Lamprecht von den Profi-Tandlern, die rare Schätze mitbringen.

„Immer mehr bieten nun wieder Schallplatten an. Sammler suchen gewisse Singles weltweit“, erzählt der Stadtrichter, der bei den Zusagen an die Standler auf ein ausgewogenes Angebot achtet.

Kaufen und helfen am „Krone“-Standl
Die „Krone“ bietet auf ihrem Standl in der Karfreitstraße Goodies wie Koch-, Kinder- und weitere Bücher, Magazine, Strandmatten, Kunstwerke und vieles mehr feil – die Einnahmen gehen an den Verein „Krone-Leser helfen“.

(Bild: Krone KREATIV/Stadtrichter zu Clagenfurth/Evelyn Hronek)
Schmuck, Uhren, Spiegel, Bakelit-Telefone, Schallplatten.... Auf dem großen Flohmarkt findet ...
Schmuck, Uhren, Spiegel, Bakelit-Telefone, Schallplatten.... Auf dem großen Flohmarkt findet jeder etwas Schönes!(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Auf dem Domplatz trennen sich die Kinder von Spielsachen: Sie müssen sich nicht anmelden; wer zuerst da ist, sucht sich seinen Platz aus. „Da findet man alles, was Kindern beim Spielen Spaß macht; oft auch Steiff-Kuscheltiere.“ Andere verkaufen Altes, Schönes, Praktisches und Skurriles vom Dachboden und Keller.

„Unser Flohmarkt hat eine lange Tradition. Standler und Schnäppchenjäger warten voller Freude drauf“, weiß Lamprecht. Und zum Bummeln gibt es viel Zeit: 33 Stunden – von Freitag um 7 Uhr bis Samstag um 16 Uhr.

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An den Zugängen zum Flohmarkt sammeln die Stadtrichter Spenden. Heuer wollen sie damit Klagenfurter Familien mit Kindern beim Schulstart unter die Arme greifen, den Sozialmarkt (SOMA) unterstützen und Schlafsäcke für Obdachlose kaufen.

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