England-Keeper nach Verfolgungsjagd vor Gericht

Weil er am 14. April am Steuer seines Lamborghini Urus erst die Vorrang- und dann die Geschwindigkeitsregeln missachtet hatte, geht es für Englands Teamgoalie Jordan Pickford nun vor Gericht.
Laut eines Berichts der englischen „Sun“ war Pickford im englischen Knutsford unterwegs, als er bei einer Kreuzung die Vorrangregel missachtete und zwei Autofahrer zu einer Vollbremsung zwang.
30 km/h zu schnell
Ein Streifenpolizist, der zufällig Zeuge der Angelegenheit wurde, habe den 32-Jährigen daraufhin verfolgt, heißt es, mit 80 km/h sei er dem Keeper hinterhergeeilt – erlaubt waren allerdings nur knapp 50.
Erst als Pickford das Blaulicht im Rückspiegel bemerkte, soll er den Wagen angehalten haben. Zwar bekannte sich der Everton-Profi schriftlich schuldig, erklärte jedoch, dennoch vor Gericht erscheinen zu wollen, „um meine Milderungsgründe vorzutragen.“
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