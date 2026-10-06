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England-Keeper nach Verfolgungsjagd vor Gericht

Fußball International
06.10.2026 09:04
Jordan Pickford verstieß im April gegen die Verkehrsregeln.
Jordan Pickford verstieß im April gegen die Verkehrsregeln.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Weil er am 14. April am Steuer seines Lamborghini Urus erst die Vorrang- und dann die Geschwindigkeitsregeln missachtet hatte, geht es für Englands Teamgoalie Jordan Pickford nun vor Gericht.

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Laut eines Berichts der englischen „Sun“ war Pickford im englischen Knutsford unterwegs, als er bei einer Kreuzung die Vorrangregel missachtete und zwei Autofahrer zu einer Vollbremsung zwang. 

30 km/h zu schnell
Ein Streifenpolizist, der zufällig Zeuge der Angelegenheit wurde, habe den 32-Jährigen daraufhin verfolgt, heißt es, mit 80 km/h sei er dem Keeper hinterhergeeilt – erlaubt waren allerdings nur knapp 50.

Jordan Pickford im Nations-League-Spiel gegen Kroarien.
Jordan Pickford im Nations-League-Spiel gegen Kroarien.(Bild: AFP/MARKO PERKOV)

Erst als Pickford das Blaulicht im Rückspiegel bemerkte, soll er den Wagen angehalten haben. Zwar bekannte sich der Everton-Profi schriftlich schuldig, erklärte jedoch, dennoch vor Gericht erscheinen zu wollen, „um meine Milderungsgründe vorzutragen.“

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