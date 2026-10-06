Fotofinish-Drama: Rad-Ass wittert Fehlentscheidung

„Sehe eine Dynamik ...“

So ganz wahrhaben will das Ciccone allerdings nicht. „Ich bitte nicht darum, dass ein Fernsehbild das Fotofinish ersetzen soll. Ich hinterfrage nicht den Wert des Sieges von Remco und auch nicht das unglaubliche Rennen, das er gefahren ist. Ich stelle eine sehr einfache Frage: Ich möchte das Foto der echten Ziellinie sehen“, forderte der 31-Jährige auf Instagram. „Ich habe hunderte Male auf die verfügbaren Bilder geschaut und auf den Aufnahmen, bei denen die Ziellinie sichtbar ist, sehe ich eine Dynamik, die ich nicht mit der Entscheidung in Einklang bringen kann. Ich möchte eindeutig sehen können, wie unsere beiden Räder genau den Punkt überqueren, an dem die Ziellinie gemäß den Regeln festgelegt ist.“