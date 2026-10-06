Fotofinish-Drama: Rad-Ass wittert Fehlentscheidung

Nach der dramatischen Niederlage gegen Remco Evenepoel im Zielsprint bei der Straßenrad-EM in Slowenien fordert Giulio Ciccone weitere Bilder, die auch wirklich beweisen sollen, dass nicht er der Sieger des Rennens ist ...
Mit freiem Auge war es tatsächlich nicht zu erkennen. Nachdem Ciccone in der Linkskurve innen am Belgier vorbeigezogen und auf die Zielgerade gebogen war, trat Evenepoel mit aller verbliebenen Kraft in die Pedale, um sich noch einmal an den Italiener heranzukämpfen. Und tatsächlich: Nachdem die Bilder überprüft wurden, wurde der 26-Jährige mit einem Vorsprung von 2,6 Tausendstel (!) zum Europameister gekürt.
„Sehe eine Dynamik ...“
So ganz wahrhaben will das Ciccone allerdings nicht. „Ich bitte nicht darum, dass ein Fernsehbild das Fotofinish ersetzen soll. Ich hinterfrage nicht den Wert des Sieges von Remco und auch nicht das unglaubliche Rennen, das er gefahren ist. Ich stelle eine sehr einfache Frage: Ich möchte das Foto der echten Ziellinie sehen“, forderte der 31-Jährige auf Instagram. „Ich habe hunderte Male auf die verfügbaren Bilder geschaut und auf den Aufnahmen, bei denen die Ziellinie sichtbar ist, sehe ich eine Dynamik, die ich nicht mit der Entscheidung in Einklang bringen kann. Ich möchte eindeutig sehen können, wie unsere beiden Räder genau den Punkt überqueren, an dem die Ziellinie gemäß den Regeln festgelegt ist.“
Wenn ein EM-Titel durch 2,8 Tausendstelsekunden entscheiden wird, halte es Ciccone für legitim, zu verlangen, dass genau dieser Moment des Überquerens mit derselben Präzision gezeigt wird, mit der das Ergebnis ermittelt wurde. „Wenn dieses Bild das Ergebnis bestätigt, gibt es nichts mehr hinzuzufügen“, so der Italiener.
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