Seltene Vögel erlegt: Ruf nach Katzen-„Hausarrest“

„Es lässt sich füttern und erfreut sich von Tag zu Tag besserer Gesundheit“, sagt Anna Gmeiner vom Grazer Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“. Dort wird nämlich seit Sonntag jenes Wachtelkönig-Baby gepflegt, das eine Katze ihrem Besitzer in St. Ruprecht an der Raab mit nach Hause gebracht hatte. „Der Mann hat richtig reagiert und den relativ unversehrten Vogel gleich an uns übergeben“, erzählt Gmeiner.