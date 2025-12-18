Freigänger-Katzen sind ernste Gefahr für Vögel

Streunerkatzen als Problem

Besonders brisant: Streunerkatzen, die jagen müssen, um zu überleben töten um ein Vielfaches mehr – bis zu 100 Vögel pro Jahr. Dabei gäbe es eine einfache Lösung: Seit 20 Jahren gilt in Österreich die Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Doch sie wird oft ignoriert. Die Folgen sind sichtbar: Immer mehr herrenlose Samtpfoten, viele davon krank, unterernährt und sich unkontrolliert vermehrend. Allein in Ostösterreich sollen mehrere tausend Streuner leben. „Kastration ist gelebter Tierschutz“, sagt Kofler. Sie schützt vor Krankheiten und Verletzungen – und bewahrt Wildtiere vor unnötigem Leid. Katzen sind bereits mit fünf Monaten geschlechtsreif. Wer seine Vierbeiner frei laufen lässt und nicht kastriert, trägt Verantwortung für jedes weitere Streunerleben.