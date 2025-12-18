Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierschützer warnen

Freigänger-Katzen sind ernste Gefahr für Vögel

Niederösterreich
18.12.2025 13:00
Wenn eine Katze durchs Gras streift, sind Vögel in Gefahr.
Wenn eine Katze durchs Gras streift, sind Vögel in Gefahr.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Wehe, wenn sie ihre Krallen ausfahren – denn dann fallen unzählige Wildtiere „ungezähmten“ Stubentigern zum Opfer.

0 Kommentare

Freigänger-Katzen leben, wovon echte, nur in der Wohnung gehaltene Stubentiger nur träumen können: Freiheit, Abenteuer, Jagd. Doch genau dieses idyllische Bild hat eine dunkle Kehrseite. Deswegen schlägt der Österreichische Tierschutzverein mit Sitz in Stockerau nun Alarm: „Unkastrierte Freigängerkatzen verschärfen massiv das wachsende Problem der Streunerkatzen, mit denen sie sich paaren – und gefährden gleichzeitig unzählige Wildtiere.

Jagdinstinkt bleibt aufrecht
Die Sorge der Aktivisten: Auch gut gefütterte Katzen jagen. Nicht aus Hunger, sondern aus Instinkt. Vögel wie Amseln, Rotkehlchen oder Meisen, aber auch Frösche, Molche und Eidechsen werden zur Beute. „Für die Tierwelt ist das ein ernst zu nehmendes Problem“, warnt Tierexperte Alfred Kofler.

Tierexperte Alfred Kofler
Tierexperte Alfred Kofler(Bild: Österreichischer Tierschutzverein)

Streunerkatzen als Problem
Besonders brisant: Streunerkatzen, die jagen müssen, um zu überleben töten um ein Vielfaches mehr – bis zu 100 Vögel pro Jahr. Dabei gäbe es eine einfache Lösung: Seit 20 Jahren gilt in Österreich die Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Doch sie wird oft ignoriert. Die Folgen sind sichtbar: Immer mehr herrenlose Samtpfoten, viele davon krank, unterernährt und sich unkontrolliert vermehrend. Allein in Ostösterreich sollen mehrere tausend Streuner leben. „Kastration ist gelebter Tierschutz“, sagt Kofler. Sie schützt vor Krankheiten und Verletzungen – und bewahrt Wildtiere vor unnötigem Leid. Katzen sind bereits mit fünf Monaten geschlechtsreif. Wer seine Vierbeiner frei laufen lässt und nicht kastriert, trägt Verantwortung für jedes weitere Streunerleben.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
159.785 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
109.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.300 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf