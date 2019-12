Umwelt-Juristen wollen Katzen Freigang verbieten

Also nur noch kontrollierter Freigang an der Leine? Oder gar Ausgehverbot für die Miezen während der Brutzeit? Vogelexperten wären da gar nicht so abgeneigt. Lars Lachmann, Vogelschützer des deutschen Naturschutzbundes NABU, räumt allerdings ein, dass Katzen vor allem „in unmittelbarer Nähe menschlicher Siedlungen ein ernst zu nehmender Faktor, der partiell zu einem Rückgang von Vogelpopulationen führen kann“, sein könnten.