Geldtransporter verliert Bares auf belebter Straße

Böe erschwerte das Einsammeln

Denn das Schicksal war dem Kurier nicht gerade gnädig. Just als er mithilfe eines weiteren Autofahrers versuchte, das Geld in eine Plastiktüte zu packen, brauste eine Böe über den Schauplatz. Die Scheine wurden durch die Luft gewirbelt und verteilten sich unter Lastwagen und anderen Fahrzeugen. Die türkische Polizei ermittelt nun, warum der Kurier überhaupt so viel Bargeld mit sich führte.