Vom Winde verweht
Geldtransporter verliert Bares auf belebter Straße
Ein teures Missgeschick ist einem Geldkurier in der Türkei passiert: Er verlor einen Teil seiner wertvollen Fracht. Die Windverhältnisse machten ihm dabei schwer zu schaffen.
Der bizarre Moment wurde von anderen Verkehrsteilnehmern, die auf der belebten Straße in Izmir unterwegs waren, gefilmt. Ganze Bündel landeten auf der Fahrbahn. Der Geldkurier hatte große Mühe, die Geldscheine wieder einsammeln.
Böe erschwerte das Einsammeln
Denn das Schicksal war dem Kurier nicht gerade gnädig. Just als er mithilfe eines weiteren Autofahrers versuchte, das Geld in eine Plastiktüte zu packen, brauste eine Böe über den Schauplatz. Die Scheine wurden durch die Luft gewirbelt und verteilten sich unter Lastwagen und anderen Fahrzeugen. Die türkische Polizei ermittelt nun, warum der Kurier überhaupt so viel Bargeld mit sich führte.
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