Mordalarm: 18-Jähriger erschlägt Internetfreund

Mordalarm in Niederösterreich: In einer Siedlung in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) wurde die Leiche eines Mannes entdeckt. Unter Mordverdacht steht ein erst 18-Jähriger.
Laut Informationen der „Krone“ dürfte es zur Tat bereits in den Nachtstunden gekommen sein. Zwei Männer waren offenbar in einer Wohnung miteinander in Streit geraten, der für einen der beiden tödlich endete. Das Opfer wurde offenbar erschlagen. Bei ihm soll es sich um einen 29 Jahre alten Mann handeln.
Dringend tatverdächtig ist ein erst 18-Jähriger. Er wurde festgenommen. Die beiden Männer hatten sich offenbar über die sozialen Medien kennengelernt.
Alarmiert wurde die Polizei gegen 6.30 Uhr. Der Einsatz ist derzeit in vollem Gange. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.
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