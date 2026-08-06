Banderas: „Im Hinterkopf, dass man sterben wird“

„Aber wenn es dann so nah ist, wird einem unglaublich deutlich vor Augen geführt, wie dumm es ist, Zeit mit Dingen zu verschwenden, die es nicht verdienen, Teil deines Lebens zu sein.“ Nach seinem Herzinfarkt habe es sich angefühlt, „als hätte mir jemand eine Brille aufgesetzt, damit ich die Realität sehen konnte, die ich zuvor nicht gesehen hatte“, schilderte er.