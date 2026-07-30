Motto: „Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag“

Freitag ist es soweit. Dann startet das österreichische Unterhaus mit der neuen Regionalliga Nord in die Saison. Nach der Reform gibt es bei allen Klubs Fragezeichen. Für Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo, mit den Wallerseern in der Vorsaison auf Rang vier, ist klar: „Es wird immer viel geredet. Aber wir haben in der Vergangenheit schon Testspiele gegen Oberösterreicher gehabt und es war nie so, dass wir chancenlos waren.“ Denn auch in der Westliga spielte Seekirchen nach dem Aufstieg direkt eine sehr gute Rolle. Lapkalos Erfolgsmotto? „Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag.“