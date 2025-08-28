Das Zeppezauerhaus am Untersberg ist gerettet!

Seit Montag ließ der Alpenverein Salzburg seine Mitglieder über die Zukunft des Zeppezauerhauses befragen und abstimmen. Die Sektion wollte die Hütte entweder verkaufen oder sanieren. Für die Generalsanierung hätte das Zeppezauerhaus im kommenden Jahr schließen müssen. Der Vertrag mit dem beliebten Wirtspaar war auch deshalb bereits beendet worden. Die Gemeinde hatte angekündigt, mit den Wirten weitermachen zu wollen.