27-jährige Fußgängerin in Graz schwer verletzt

Eine junge Frau wurde beim Queren der Straße von einem Taxi erfasst und musste ins UKH Graz gebracht werden. Unklar ist noch, ob die 27-Jährige den Übergang nutzte oder bei Rot über die Straße ging.
Am Montag kurz vor 7 Uhr war eine Taxilenkerin aus dem Bezirk Leibnitz auf der Kärntner Straße Richtung Süden unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Hafnerstraße dürfte die Frau ihre Fahrt bei grüner Ampel fortgesetzt haben, wie eine Zeugin der Polizei bestätigte.
Frau wollte Bus erreichen
Kurz nach dem geregelten Fußgängerübergang wollte eine 27-jährige Frau aus Wien die Fahrbahn überqueren, um einen Bus gegenüber zu erreichen. Dabei dürfte die Frau das herannahende Taxi übersehen haben. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins UKH Graz gebracht und stationär aufgenommen.
Ob die Frau den Fußgängerübergang benutzte oder bei Rotlicht auf die Straße trat, wird derzeit noch ermittelt.
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