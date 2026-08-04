27-jährige Fußgängerin in Graz schwer verletzt

Frau wollte Bus erreichen

Kurz nach dem geregelten Fußgängerübergang wollte eine 27-jährige Frau aus Wien die Fahrbahn überqueren, um einen Bus gegenüber zu erreichen. Dabei dürfte die Frau das herannahende Taxi übersehen haben. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde ins UKH Graz gebracht und stationär aufgenommen.

Ob die Frau den Fußgängerübergang benutzte oder bei Rotlicht auf die Straße trat, wird derzeit noch ermittelt.