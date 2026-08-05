Dieser OP-Roboter liegt fest in Frauenhänden

Einfach fragen

Dass auf der Gynäkologischen Abteilung der Klinik Landstraße ein reines Frauenteam den Roboterbedient, ist für Messner-Kolp eine Selbstverständlichkeit. „Die Arbeit im Team verbindet wahnsinnig“, sagt sie. Ob eine klassische OP-Methode oder der Roboter zum Zug kommt, entscheidet sich in jedem Fall individuell. Messner-Kolp: „Ich rate den Patientinnen, offen zu sein und nach dem Da Vinci zu fragen – damit die etwaige Angst davor verloren geht.“